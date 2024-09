Marcus Alexandre inaugura Casas 15 e se reúne com militância nesta sexta-feira (06)

A agenda do candidato a prefeito de Rio Branco, Marcus Alexandre (MDB), para essa sexta-feira, 6, inclui uma série de inaugurações de Casas 15, além de reuniões com moradores e um encontro com a militância em diversos bairros da capital.

Pela manhã, às 8h, ocorre a inauguração de uma Casa 15 no Bairro Quinze, seguida de outra inauguração no Beco da Cigana, no mesmo bairro, às 9h. Às 10h, será inaugurada uma Casa 15 na Cidade Nova, e às 11h, o candidato participará de uma reunião com moradores do Bairro Triângulo.

Durante a tarde, às 15h, será a vez da inauguração de uma Casa 15 no bairro João Eduardo I, na Baixada, seguida de uma reunião com os moradores do bairro João Eduardo às 16h. Às 17h, haverá a inauguração de uma Casa 15 no bairro Aírton Senna, também na Baixada, além do Encontro do 15 e um “bandeiraço” na Via Chico Mendes, próximo à rotatória do Posto Amapá. Ainda haverá a inauguração de uma Casa 15 no Bairro João Paulo.

Às 18h, Marcus Alexandre estará em uma reunião com moradores do Bairro Amapá, ao lado do candidato a vereador Eber Machado (MDB). Em seguida, às 19h, haverá uma reunião com moradores da Estação Experimental, com a presença do candidato a vereador Fábio Araújo (MDB).