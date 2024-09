Jenilson Leite encontra colaboradores de supermercado e visita Expoacre

O candidato à Prefeitura de Rio Branco pelo PSB, Jenilson Leite, cumpre nesta sexta-feira (6) uma agenda com encontros e visitas estratégicas. Pela manhã e à tarde, ele se reúne com colaboradores do supermercado Arasuper, nas unidades localizadas nos bairros Amapá e Floresta.

As visitas fazem parte de sua estratégia de campanha, com foco em ouvir as demandas dos trabalhadores do comércio local e apresentar suas propostas para o desenvolvimento econômico da cidade.

No fim do dia, às 17h, Jenilson Leite seguirá para o Parque de Exposição Wildy Viana, onde participará da Expoacre 2024, maior evento agropecuário do estado. A visita à feira é uma oportunidade para o candidato reforçar seu compromisso com o setor produtivo e dialogar com empresários e produtores rurais sobre as necessidades e desafios enfrentados pela economia local.