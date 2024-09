Marcus Alexandre garante revitalizar o centro e assumir administração do shopping popular

O candidato a prefeito pela coligação Bora Rio Branco, Marcus Alexandre (MDB), abordou em seu programa eleitoral a situação de abandono do centro da cidade e apresentou seu plano para revitalizar a área. Segundo o candidato, a região central, que já foi um dos principais polos comerciais da cidade, atualmente enfrenta grandes dificuldades, afetando os comerciantes e a economia local.

O programa trouxe depoimentos de lojistas e camelôs que trabalham no centro e relataram a falta de atenção da atual gestão. Glória Galvão, comerciante do Calçadão da Benjamin Constant, reclamou do descaso da atual gestão: “O prefeito Bocalom nunca veio no calçadão. Hoje os lojistas aqui estão pela misericórdia. Nós estamos pedindo a Deus que o prefeito Marcus Alexandre entre pra gente poder mudar essa visão daqui do calçadão. Por favor!”. A insatisfação de Glória foi reforçada por outros trabalhadores e comerciantes, que relatam o esquecimento do centro pelo atual prefeito.

Marcus Alexandre lembrou que, durante sua gestão, o centro era movimentado por eventos culturais e festivos que fomentavam o comércio e atraíam a população. “No centro de Rio Branco, nós temos a história e a cultura da nossa cidade. Mas também enfrentamos desafios enormes. O centro já foi um lugar de grande movimento e de muitos negócios. Mas hoje muitas ruas e prédios estão abandonados”, disse o candidato, acrescentando que seu plano é transformar a área em um lugar mais dinâmico e seguro.

No programa, o comerciante Aldecino Fernandes também criticou a falta de iniciativas da atual administração para a região. “Nós não tivemos mais uma festa de Natal, nós não tivemos mais um ano novo. O camelô foi abandonado pelo prefeito. O prefeito nunca botou um tijolo aqui. Realmente, ele nem veio aqui”, lamentou. Gilson Braga, outro comerciante do local, contou que o centro perdeu sua vitalidade ao longo dos anos: “Todas as festas eram feitas aqui. Era feito, tinha dia das mães, dia dos pais, dia de tudo. Estamos precisando que o Marcus Alexandre volte para reviver o centro, que o centro morreu, acabou”.

O emedebista disse que vai resgatar o centro de Rio Branco, revitalizando a infraestrutura, trazendo de volta a segurança e criando um ambiente que favoreça o comércio. “Vamos revitalizar o centro de Rio Branco. Transformar essa área em um lugar seguro, dinâmico e cheio de vida”, afirmou. O candidato também mencionou planos para incentivar o comércio noturno e de fim de semana na região central de Rio Branco.

Nayara Ribeiro, mais uma comerciante da região, falou sobre a dificuldade que os lojistas enfrentam sem o apoio da prefeitura. “Tornou muito difícil as vendas para cá, para essa banda aqui, que aqui é o centro, mas está sendo desviado”, disse. Marcus Alexandre garantiu que, além de apoiar os comerciantes, sua gestão vai priorizar os camelôs e reassumir a administração do Shopping Popular. “O Calçadão terá novamente um prefeito amigo e parceiro, e receberá toda a nossa atenção”, disse o candidato, destacando a importância de investir em infraestrutura e garantir melhores condições para os trabalhadores da área.

Maria Aldenora, também comerciante do local, relembrou como se sentia amparada durante a gestão de Marcus Alexandre: “Nós nunca ficamos abandonadas aqui por ele. Nós sentíamos totalmente amparadas por ele”.

Marcus finalizou o programa assumindo, mais uma vez, o compromisso de revitalizar o centro e resgatar a tradição de eventos que fomentam o comércio e trazem vida à cidade. “Vamos garantir melhores condições para os comerciantes e camelôs e assumir a administração do shopping popular. Voltaremos com a programação cultural, como o Dia das Mães, o Dia das Crianças, o Natal no Calçadão, que já era uma tradição”, concluiu.

Ao fim do programa, o emedebista garantiu que, caso eleito, vai melhorar a iluminação pública, investir em segurança e criar incentivos para que novos negócios se instalem na região. “Vamos recuperar o que foi deixado de lado, melhorar a infraestrutura, trazer segurança e iluminar as ruas, para que o centro volte a ser um ponto de encontro para toda a população”, afirmou o candidato.