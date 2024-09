Flamengo vence o Bahia de novo e vai enfrentar o Corinthians

Vice no ano passado, o Flamengo colocou 2 a 0 no placar agregado sobre o Bahia, que tentava a sua primeira semifinal de Copa do Brasil. O time carioca chega em mais uma semifinal de Copa do Brasil. É recorde: são 17 participações entre os quatro melhores da competição criada em 1989. Supera o Grêmio, com 16.