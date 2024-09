Mais 170 bombeiros são enviados para combater queimadas no interior do Acre

O Corpo de Bombeiros do Estado do Acre enviou, nesta quarta-feira, 11, cerca de 170 militares em um ônibus para atuarem no combate aos incêndios nos municípios do interior.

De acordo com o comandante-geral da corporação, coronel Charles Santos, a cada 11 dias é necessário renovar o ciclo dos militares que estão atuando nessas áreas. “Para o fortalecimento das ações de combate a queimadas nas regionais”, declarou ao ac24horas.

O coronel explicou ainda que os militares atuarão nos municípios de Feijó, Tarauacá/Envira, Cruzeiro do Sul e Sena Madureira.