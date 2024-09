Após oito anos, TK Combat volta a ser realizado em outubro

Após um hiato de oito anos, a população de Tarauacá terá novamente a chance de prestigiar um dos eventos esportivos mais aguardados da região: o TK Combat, que reúne diversas modalidades de artes marciais. O evento acontecerá no dia 12 de outubro, durante o tradicional Festival do Abacaxi, no Ginásio Ruynet Lima de Matos.

A edição promete nove lutas de kickboxing, envolvendo 16 atletas de Tarauacá, Feijó, Cruzeiro do Sul, Jordão e Rio O TK Combat foi criado pelo falecido Mestre Oséias Ribeiro, em parceria com o Centro de Treinamento Samurai Gold Team (CT SGT), e hoje é liderado por Daniel Silva. Ao longo de suas cinco edições, o evento conquistou sucesso e popularidade, revelando talentos locais.

Com informações do Blog do Accioly