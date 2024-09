Lula e outras autoridades participam de desfile do 7 de Setembro na Esplanada

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e outras autoridades dos Três Poderes se reuniram na manhã deste sábado (7) na Esplanada dos Ministérios, no centro de Brasília, para o tradicional desfile cívico-militar. A concentração das tropas e abertura das arquibancadas começou às 6h20. Políticos e dirigentes chegaram a partir das 8h.

Lula chegou à Esplanada às 8h45. Sem a primeira-dama Janja da Silva, ele chegou à tribuna de honra no tradicional Rolls Royce presidencial. Passou em revista as tropas e foi recebido por autoridades dos Três Poderes. Depois, autorizou o início do desfile.

Rodrigo Pacheco (PSD-MG), presidente do Senado, Alexandre de Moraes, ministro do Supremo Tribunal Federal, Andrei Rodrigues, diretor da Polícia Federal e ministros palacianos como Rui Costa (Casa Civil) e Alexandre Padilha (Relações Institucionais) foram algumas das autoridades que chegaram logo no começo da manhã.

Neste ano, o governo federal reservou R$ 4,3 milhões para pagar a infraestrutura usada no evento. No ano passado, o gasto com o evento foi de R$ 3,1 milhões. O lema da vez é “Democracia e Independência – É o Brasil no rumo certo”. A comemoração é organizada pela Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.

Como previsto, o desfile encerrou por volta das 11h. A Polícia Militar do Distrito Federal não havia relatado ocorrências de destaque. A expectativa era que 30 mil pessoas participassem da celebração da Independência do Brasil. A PM, no entanto, não faz a estimativa de público.

O evento foi estruturado em três eixos: Cúpula do G20 no Brasil, Rio Grande do Sul e campanhas de vacinação e a ampliação dos serviços de atendimento em saúde. Ao todo, a expectativa do governo era de que o desfile mobilizasse mais de oito mil pessoas. Desse total, cerca de quatro mil participariam dos desfiles a pé, motorizados e montados a cavalos.