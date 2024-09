Pecuarista Braz Pires será homenageado na Expoacre

O pecuarista e empresário Braz Pires será homenageado postumamente pela Secretaria de Estado de Agricultura (Seagri) durante a Expoacre 2024, em um tributo conduzido pelo secretário de Agricultura, José Luis Tchê. A homenagem acontecerá no próximo sábado, 7 de setembro, às 19h, na Casa do Produtor – FAEAC, localizada no Parque de Exposições.

Braz Pires, que faleceu aos 97 anos em junho deste ano no estado de São Paulo, foi um dos pioneiros da pecuária no Acre. Além de sua atuação no setor agropecuário, Pires também foi o fundador do Grupo Utilar, uma rede de lojas de eletrodomésticos que teve início em Rio Branco e se expandiu para outros estados na década de 1990.