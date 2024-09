Dois homens são baleados em Brasiléia e transferidos em estado grave para Rio Branco

A madrugada deste sábado, (07), foi marcada por uma dupla tentativa de homicídio na cidade de Brasiléia, localizada no interior do Acre. Dois homens, Cristiano Lima da Silva, de 23 anos, e Eguito Silva Rodrigues, de 26 anos, foram vítimas de disparos de arma de fogo no bairro José Moreira, parte alta da cidade.

Segundo relatos de testemunhas, os disparos foram efetuados por ocupantes de um veículo VW Saveiro de cor vermelha, que passava pela rua Francisco Araújo Silva. No entanto, até o momento, os responsáveis pelo ataque não foram identificados, assim como a motivação do crime permanece desconhecida.

Eguito Silva Rodrigues foi atingido na coxa esquerda, com o projétil rompendo a artéria femoral, o que ocasionou uma perda significativa de sangue, colocando sua vida em risco. Já Cristiano Lima da Silva sofreu um disparo que atingiu um de seus rins, agravando ainda mais seu estado de saúde. Após receberem atendimento inicial no Hospital Regional do Alto Acre Wildy Viana, ambos foram transferidos de ambulância para o Pronto Socorro de Urgência e Emergência de Rio Branco, com suporte da equipe do SAMU 19 e da Unidade de Transporte Avançado (UTA).

Eguito Silva é a vítima mais preocupante, ele perdeu muito sangue e precisou ser entubado.

Cristiano Lima também ficou gravemente ferido, ambos foram entregues no Setor de Traumatologia para maior avaliação.

A Polícia Militar foi acionada e realizou buscas nas proximidades do local do crime, mas até agora os suspeitos continuam foragidos. A Polícia Civil assumiu a investigação e trabalha para esclarecer os detalhes do ocorrido.