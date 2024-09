Lider do B13 tem casa invadida e é ferido a tiros em Rio Branco

O detento monitorado por tornozeleira eletrônica, Aldeir Maciel de Moura, de 46 anos, uma das lideranças da facção Bonde dos 13 (B13), foi ferido a tiros na noite desta sexta-feira, 6, dentro de sua residência, situada na Rua do Passeio, no bairro Taquari, no Segundo Distrito de Rio Branco.

Segundo informações da Polícia, Aldeir estava em casa com a família quando criminosos não identificados invadiram a residência e, em posse de uma arma de fogo, efetuaram vários disparos contra a vítima, atingindo-a na região do abdômen e na perna esquerda. Mesmo ferido, para não ser morto, Aldeir conseguiu correr até o quintal, onde acabou caindo. Após o ataque, os autores do crime fugiram do local.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado, e uma ambulância de suporte avançado foi enviada. Os paramédicos prestaram os primeiros atendimentos e encaminharam Aldeir ao Pronto-Socorro de Rio Branco. Segundo a médica do SAMU, um dos tiros que atingiu o abdômen se alojou nas costas do paciente, enquanto outro projétil atingiu a região da tíbia. Embora seu estado de saúde seja estável, o quadro clínico pode se agravar.

Policiais Militares do 2º Batalhão estiveram no local, isolaram a área para os trabalhos da perícia criminal e, em seguida, colheram informações e realizaram patrulhamento na região em busca de prender os criminosos, mas eles não foram encontrados.

O caso segue sob investigação dos agentes de polícia civil da Equipe de Pronto Emprego (EPE) e, posteriormente, será encaminhado à Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

Veja as imagens: