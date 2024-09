Justiça concede prisão domiciliar a Deolane; mãe da influenciadora permanece presa

Cinco dias após a prisão da advogada e influenciadora Deolane Bezerra, o Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE) concedeu prisão domiciliar à empresária, que deverá usar tornozeleira eletrônica.

A equipe de advogados de Deolane entrou com o pedido de habeas corpus na quinta-feira (5). No entanto, a mãe dela, Solange Bezerra, segue presa.

A justiça levou em consideração Deolane ter um filho menor de 12 anos.

A informação foi comemorada nas redes sociais por familiares de Deolane, que lamentaram o fato de Solange Alves Bezerra, mãe da advogada, permanecer encarcerada.

No Instagram, a irmã de Deolane, a advogada Daniele Bezerra, comenta a decisão. “A minha mãe vai continuar lá, o que é um absurdo. Eu espero o apoio de vocês porque a minha mãe corre o risco de morrer lá dentro”, afirma Daniele.

Dayane Bezerra, a outra irmã da influenciadora, também expressou o desejo de ver a mãe fora das grades. “Vamos sair com a Deolane, mas precisamos mais do que nunca da força de vocês para tirar minha mãe de lá. Minha mãe é inocente, não tem nada com o que justifique essa prisão”, disse em vídeo.

Relembre o caso

A advogada e influenciadora Deolane Bezerra foi presa, na manhã da última quarta-feira (4), em operação deflagrada pela Polícia Civil de Pernambuco, que visa coibir crimes de lavagem de dinheiro e prática de jogos ilegais. A mãe da influencer também foi presa durante a ação.

Ao todo, estão sendo cumpridos 19 mandados de prisão e 24 mandados de busca e apreensão contra os suspeitos de envolvimento no esquema, todos foram expedidos pelo Juízo da 12ª Vara Criminal da Comarca de Recife. Segundo a polícia, 10 pessoas já foram presas.

Deolane Bezerra foi detida e prestou depoimento na quarta-feira (4). Durante a declaração, ela negou qualquer envolvimento com lavagem de dinheiro ou ocultação de bens, direitos e valores provenientes de atividades ilícitas. Depois, a influencer foi levada ao IML do Recife para exame de corpo de delito.

A influenciadora chegou a solicitar um habeas corpus, que foi negado, e então foi encaminhada para a Colônia Penal Feminina do Recife, onde esteve presa desde então.