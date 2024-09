Jenilson Leite defende criação de Centro de Oportunidade Digital para jovens

O candidato a prefeito de Rio Branco, Jenilson Leite (PSB), afirmou nesta quarta-feira, 4, que pretende criar um Centro de Oportunidade Digital voltado para a juventude da capital.

O ex-deputado estadual afirma que a iniciativa está alinhada ao futuro do município, preparando a juventude para o mercado de trabalho. “Como candidato a prefeito, estou determinado a cuidar da nossa cidade e das pessoas que nela vivem. Tenho vários projetos, e um dos principais, na área da juventude, é a criação do Centro de Oportunidade Digital, que vai capacitar nossos jovens para o mercado digital, abrindo novas oportunidades e construindo um futuro melhor para todos. Estou aqui para ser um prefeito que ouve, age e transforma. Conto com você para, juntos, fazermos de Rio Branco uma cidade de oportunidades e desenvolvimento”, afirmou.

Leite também pediu apoio dos estudantes de nível superior da cidade. “Queridos estudantes e servidores da Universidade Federal do Acre e das faculdades de Rio Branco, vocês que fazem curso superior, peço uma oportunidade para demonstrar meu compromisso com a educação, a ciência e a geração de emprego na nossa capital. Ao longo da minha trajetória, sempre estive ao lado das causas da educação, defendendo o acesso ao conhecimento e a valorização dos profissionais que o promovem”, destacou.