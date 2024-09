Em parceria com Sebrae, SENAI leva inovação às empresas na Expoacre

O Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI) marca presença na Expoacre 2024, em Rio Branco. A instituição do Sistema Indústria, em parceria com o Sebrae, apresenta o programa Brasil Mais Produtivo. Integrado à Nova Indústria Brasil, o programa foi amplamente reestruturado com o objetivo de elevar a produtividade e promover a transformação digital das empresas.

O projeto é desenvolvido por meio de consultorias de gestão altamente qualificada. Trabalha na disseminação das novas práticas produtivas e gerenciais com soluções de rápida implementação, baixo custo e alto impacto. De acordo com a analista técnica do Sebrae, Sônia Caroline Pinheiro, essa é uma oportunidade para as empresas conhecerem o projeto que possibilita uma economia financeira e melhoramento no processo produtivo.

“A nossa presença aqui é para falar sobre a parceria com o SENAI, que traz consultoria que pode ser levada para dentro das empresas. O Brasil Mais Produtivo é uma plataforma de engajamento produtivo, que mapeia as necessidades das empresas com o objetivo de proporcionar o melhor desempenho nos processos”, destaca Pinheiro.

Para a gerente do Instituto SENAI de Tecnologia Madeira e Móveis, Tânia Lucia Guimarães, o projeto é uma oportunidade para o crescimento e desenvolvimento tecnológico das empresas.

“No Acre, o programa já está sendo aplicado em mais de 60 empreendimentos e proporciona um aumento de competitividade e produtividade das micro e pequenas empresas do estado. É um programa amplo, que atende desde a entrada na plataforma, consultorias de manufatura enxuta e de eficiência energética, até a possibilidade de atendimento a outros serviços”, finaliza a gerente do Instituto SENAI.

