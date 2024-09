Jantar surpresa do restaurante Du Cheffão faz sucesso no ac24horas

O jornalista Kennedy Santos do ac24horas e Ecos da Notícia convidou populares na noite deste domingo (8) no Parque de Exposições Wildy Viana para um jantar gratuito do restaurante Du Cheffão, um dos mais prestigiados da cidade.

Durante a caminhada pelo parque, Kennedy abordou duas jovens, Maria Clara e Sara, que estavam andando pelo espaço. “Posso falar com vocês? Que legal! Como é o seu nome?”, perguntou o jornalista. Maria Clara, com 13 anos, respondeu timidamente, enquanto Sara também se apresentou. As duas, que moram no bairro Floresta, foram pegas de surpresa pela oferta generosa de um jantar especial, patrocinado pelo Restaurante Du Cheffão.

O diálogo descontraído seguiu com Kennedy perguntando se as meninas já tinham jantado. “Não”, respondeu Sara, completando que estava com “mais ou menos” fome. Kennedy então anunciou a promoção: “E se eu disser pra você que tenho uma promoção aqui do Restaurante Du Cheffão, um jantar especialíssimo, aceitam?”. Surpresas, as meninas hesitaram por um momento, mas logo concordaram em participar da experiência.

Ao longo da conversa, Kennedy brincou com as jovens, que, entre risos, contaram que seus pais provavelmente não teriam problemas com o presente inesperado. “Pode mandar um zap pra mamãe e dizer que fomos sorteadas e vamos jantar aqui”, sugeriu Kennedy, antes de levá-las ao local do jantar.

A ação foi uma das várias promovidas pelo ac24horas, que tem buscado interagir diretamente com os internautas, levando não apenas notícias, mas também momentos de descontração e surpresa para os populares.

