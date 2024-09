Embrapa apresenta farinha apimentada, chocolate e bebida à base de açaí

O vídeomaker do ac24horas, Kennedy Santos, visitou o estande da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) durante a Expoacre, realizada no parque de exposições Wildy Viana, em Rio Branco. No local, ele destacou uma variedade de produtos inovadores feitos com matéria-prima do Acre, que têm atraído a atenção do público presente no evento.

A cientista e pesquisadora Joana apresentou uma gama de produtos, incluindo farinhas temperadas com gengibre e manjericão, e uma farinha especial apimentada, além de chocolates produzidos a partir de cacau, leite e caju. “O que faz um chocolate bom é a matéria-prima de qualidade”, destacou a especialista.

Outro especialista da Embrapa, Damião, também conversou com a reportagem e apresentou uma bebida inovadora preparada à base de açaí. Ele enfatizou que a Embrapa está buscando parcerias com empresas para a comercialização e industrialização deste produto. “Estamos captando empresas para fazer a comercialização e industrialização junto conosco. Procurem a Embrapa”, ressaltou.

Kennedy Santos experimentou as iguarias e aprovou a novidade da farinha temperada. “Em um churrasco deve ser muito bom”, comentou.