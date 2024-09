Governo avalia volta do horário de verão em meio à seca, diz ministro Alexandre Silveira

O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira (PSD), disse nesta quarta-feira (11) que o governo avalia implementar a volta do horário de verão para economizar energia diante do cenário de estiagem no Brasil.

“Quando há qualquer possibilidade que aponte um caminho de uma solução para a modicidade tarifária e para a segurança do setor, é importante ser avaliada. Então, nós estamos na fase de avaliação da necessidade ou não de horário de verão”, disse.

O ministro ressaltou que o horário de verão está sendo debatido, mas ainda não existe uma decisão acertada. Silveira afirmou também que há outros efeitos da volta do horário de verão a serem considerados, como a questão econômica.

“Ele [horário de verão] tem outros efeitos que têm que ser analisados pelo governo como um todo, além da questão energética, que é a questão da economia. Ele impulsiona a economia do turismo, dos bares, dos restaurantes e a economia cotidiana”, afirmou.

O horário foi suspenso em 2019 durante a gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Na época, o então chefe do Executivo disse que a mudança foi tomada com base em estudos que analisaram a economia de energia do período e como o relógio biológico da população é afetado.