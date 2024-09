Governador Gladson Cameli abre a 3ª Semana de Engenharia, Agronomia e Geociências no Acre

O governador Gladson Cameli participou na noite desta quarta-feira, 11, da abertura da 3ª Semana de Engenharia, Agronomia e Geociências, organizada pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Acre (CREA-AC) e pela Mútua-AC. O evento, realizado no auditório do Sebrae, teve como tema “Exercício Ético Profissional: Um Compromisso com o Desenvolvimento Humano, Social e Ambiental”, e reuniu profissionais e estudantes para discutir temas fundamentais para o desenvolvimento sustentável do Acre.

Em seu discurso, o governador, que é engenheiro civil, destacou o papel essencial dos profissionais dessas áreas para o desenvolvimento econômico e social do estado.

“O Acre nunca precisou tanto de profissionais técnicos competentes como agora. Vivemos um quadro climático muito delicado, e a solução está no uso de novas tecnologias de produção que superem práticas ultrapassadas, como as queimadas e a devastação ambiental”, afirmou Cameli. Ele ressaltou ainda a necessidade de unir governo, setor privado e sociedade civil em torno de uma mentalidade produtiva que respeite o meio ambiente e melhore a qualidade de vida da população.

Valorização social

O evento, que se estenderá até o dia 13 de setembro, conta com uma programação diversificada, que inclui palestras e mesas-redondas focadas no exercício ético profissional em áreas fundamentais como engenharia, agronomia e geociências. Entre os palestrantes, destacam-se o procurador de Justiça Sammy Barbosa Lopes, que abrirá o segundo dia de atividades com a palestra Ética e Cidadania, e o engenheiro agrônomo Arthur Leite, que abordará Ética e Meio Ambiente, questões cada vez mais urgentes frente às mudanças climáticas e desafios socioambientais da Amazônia.

A presidente do CREA-AC, Carmen Bastos Nardino, destacou a relevância do evento: “Este é um espaço de diálogo entre academia, mercado e sociedade, promovendo o fortalecimento do compromisso ético dos profissionais, que, ao exercerem suas funções com responsabilidade, contribuem para o desenvolvimento do Acre”.

Luciano Sasai, diretor-geral da Mútua-AC, também esteve presente, reforçando a parceria entre o CREA-AC e a Mútua-AC na capacitação e valorização dos profissionais do setor.

A Semana de Engenharia, Agronomia e Geociências segue até o dia 13 com discussões que visam a troca de experiências, atualização de conhecimentos e a busca por soluções éticas e inovadoras para os desafios do estado, em especial no campo da sustentabilidade e do desenvolvimento humano.