Assaltantes são condenados a mais de 70 anos de prisão por roubo de caminhonete

A Justiça condenou um grupo de assaltantes a mais 70 anos de prisão pelo roubo de uma caminhonete ocorrido em dezembro de 2022. O crime foi registrado em uma residência no Bairro Xavier Maia, em Rio Branco. A decisão é do juiz da Vara de Delitos de Roubo e Extorsão da Comarca de Rio Branco. A informação foi confirmada pela reportagem da TV 5.

As penas dos réus somadas ultrapassam 70 anos de prisão. K.R. de S. foi condenado a 16 anos, 9 meses e 16 dias de reclusão; M.N. de F. recebeu uma pena de 19 anos, 2 meses e 12 dias; R.C.S. da S. foi condenado a 19 anos, 2 meses e 30 dias; e O.P.G.F. também foi sentenciado a 19 anos, 2 meses e 12 dias de prisão.

De acordo com o delegado responsável pelas investigações, a Delegacia de Combate a Roubos e Extorsões (DCORE) iniciou rapidamente as investigações após tomar conhecimento do roubo, identificando os quatro suspeitos envolvidos. Com provas suficientes, o delegado solicitou a prisão preventiva dos acusados, e os mandados foram cumpridos.

Todos os condenados deverão cumprir suas penas em regime fechado, o que garante que permanecerão presos por tempo prolongado.