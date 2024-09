Fiocruz aponta tendência de queda em doenças respiratórias no Acre

Divulgado nesta quinta-feira (12), o novo Boletim InfoGripe da Fiocruz mostra que a probabilidade de queda das síndromes respiratórias agudas graves (SRAGs) subiu de 75% para 95% no longo prazo no Estado do Acre -ao contrário do que ocorre em várias partes do Brasil. A informação é um cenário positivo em meio à crise climática que afeta a região.

Em nível nacional, o espalhamento da Covid-19 para outras regiões do país, conforme alertado na atualização da última semana, está sendo registrado. A análise aponta o aumento de casos de SRAG por Covid-19 não mais apenas em Goiás e São Paulo, mas também nos estados do Mato Grosso do Sul, Rio de Janeiro e Distrito Federal.

O estudo constatou ainda a manutenção do crescimento de casos de SRAG por rinovírus em muitos estados das regiões Nordeste e Centro-Sul, e especialmente no estado do Amapá (chama atenção que a maioria dessas ocorrências graves por rinovírus estão concentradas principalmente entre crianças e adolescentes de até 14 anos). A atualização é referente à Semana Epidemiológica (SE) 36, que compreende o período de 1 a 7 de setembro, e tem como base os dados inseridos no Sistema de Informação da Vigilância Epidemiológica da Gripe (Sivep-Gripe).

Pesquisadora do Programa de Computação Científica da Fiocruz, Tatiana Portella alerta que, devido à alta movimentação de pessoas entre o estado de São Paulo e outras regiões do país, o aumento de casos de SRAG por Covid-19 em São Paulo pode, nas próximas semanas, continuar impulsionando a disseminação e o crescimento dos casos do Sars-CoV-2 (Covid -19) em outros estados. Diante desse cenário, Portella reforça a importância de que todas as pessoas do grupo de risco – como idosos, crianças e pessoas com comorbidades – estejam em dia com a vacinação contra a Covid-19. “Nessa época do ano, começam as campanhas de vacinação contra a influenza na região Norte. E é muito importante que todas as pessoas elegíveis nos estados do Norte também estejam em dia com a vacina contra a influenza”.