Estande do Detran recebeu mais de 33 mil pessoas na Expoacre

Recorde de público, o estande montado pelo Departamento Estadual de Trânsito (Detran) nas dependências do Parque de Exposições Wildy Viana, em Rio Branco, recebeu a visita de 33.743 pessoas durante as nove noites da Expoacre.

Com apresentações teatrais, jogos educativos, simuladores de impacto e direção, exposição de viaturas, espaço instagramável e teste de alcoolemia com direito a uma cela para quem bebeu e drink para o motorista da rodada, a autarquia utilizou uma abordagem diferenciada para atrair o público.

“Muitas famílias procuraram o nosso estande e tiveram aqui experiências que, podemos até dizer, vão levar para toda a vida. Nosso trabalho aqui buscou, principalmente, conscientizar as pessoas para terem melhores atitudes no trânsito”, afirmou Taynara Martins, presidente do Detran/AC.

A fiscalização atuou durante todas as noites de Expoacre, mas sem esquecer o patrulhamento diurno. Foram pelo menos dez operações realizadas em conjunto com o Batalhão de Trânsito (BPTran) da Polícia Militar.

Presente desde a abertura oficial da maior feira do agronegócio e entretenimento no estado, o órgão de trânsito mobilizou suas equipes desde a Cavalgada, realizada no dia 31 de agosto, à volta para a casa daqueles que curtiram a última noite de evento no show do cantor Henry Freitas.

“Juntamente com o BPTran, todas as noites tivemos pelo menos 40 agentes envolvidos na organização e melhor fluidez nas vias. Estivemos presentes com a Operação Lei Seca e também no auxílio à travessia de pedestres e estacionamentos no entorno do Parque de Exposições”, destacou Anderson Castro, diretor de Operações do Detran/AC.

No estande, filas se formaram para viver a experiência dos simuladores de direção, impacto e embriaguez. Os pequenos também aguardavam ansiosamente pelas pinturas faciais, teatro e jogos com a temática trânsito.

“As pessoas ainda optam em arriscar suas vidas. O recado fica para quem bebe e tem o costume de dirigir: Não faça isso! Você está colocando a sua vida e a das outras pessoas que utilizam a via em risco. Tenha consciência!”, ressaltou Roney Ferreira, visitante do estande.