Energisa entrega 15 geladeiras para pessoas de baixa renda

A Energisa realizou, na última noite da Expoacre, neste domingo (8), no Parque de Exposições Wildy Viana, em Rio Branco, a entrega de 15 geladeiras por meio do programa “Nossa Energia”.

Marcos Ribeiro, representante da Energisa, destacou a importância do programa, que visa promover a eficiência energética. “A empresa troca a geladeira velha por uma nova, mais eficiente, o que reduz o consumo e o valor da conta de energia”, explicou.

Dona Roselina, de 52 anos, moradora do bairro Santa Inês, foi uma das contempladas com uma geladeira nova e expressou sua felicidade. “A minha [geladeira] estava velha, com 10 anos de uso, a porta já não fechava direito, estava segurando só com uma liga. Fiz o cadastro ontem e já me ligaram”, comemorou.

Para participar da troca de geladeiras, os critérios são específicos. Apenas clientes cadastrados na Tarifa Social de Energia Elétrica, destinada a pessoas de baixa renda, podem participar. “O cliente faz o cadastro no estande, e a empresa analisa o perfil e a necessidade. A pessoa precisa estar com o cadastro ativo na tarifa social e recebendo seus benefícios. Se a análise for positiva, a geladeira será trocada”, afirmou Ribeiro.

