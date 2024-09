Dólar hoje avança em linha com exterior antes de dados de inflação no Brasil e EUA

O dólar opera com alta frente ao real nas primeiras negociações desta segunda-feira (9), em linha com a força da divisa norte-americana no exterior, com os investidores na espera de dados cruciais de inflação nos Estados Unidos a fim de avaliar a magnitude do afrouxamento monetário do Federal Reserve (Fed, banco central dos EUA) neste mês.

Qual a cotação do dólar hoje?

Às 9h18, o dólar à vista subia 0,58%, a R$ 5,622 na compra e R$ 5,623 na venda. Na B3, o contrato de dólar futuro de primeiro vencimento tinha alta de 0,39%, a 5.638 pontos.

Na sexta-feira, o dólar à vista fechou em alta de 0,30%, cotado a R$ 5,5895.

O Banco Central fará nesta sessão leilão de até 12.000 contratos de swap cambial tradicional para fins de rolagem do vencimento de 1º de novembro de 2024.

Dólar comercial

• Compra: R$ 5,622

• Venda: R$ 5,623

Dólar turismo

• Compra: R$ 5,625

• Venda: R$ 5,805

O que aconteceu com o dólar hoje?

Em mais um dia de agenda esvaziada no Brasil, a divisa americana avança sobre a moeda local, enquanto investidores aguardavam os dados de inflação dos EUA depois que o relatório de folhas de pagamento (payroll) de sexta-feira gerou incerteza sobre o tamanho do corte de juros do Federal Reserve na próxima semana.

O foco se voltou para o relatório de inflação dos EUA de quarta-feira como o próximo indicador principal que pode alterar os preços de mercado para a reunião de setembro do Fed.