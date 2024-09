Emerson Jarude concede entrevista, participa da Aleac e se reúne no Segundo Distrito

O candidato à Prefeitura de Rio Branco, Emerson Jarude (Novo), tem uma agenda cheia de compromissos nesta terça-feira (3).

A agenda começa cedo, às 6h30, com uma visita ao comércio local. Jarude pretende conversar com empresários e trabalhadores, ouvindo suas demandas e apresentando suas propostas para a cidade. Às 8h, o candidato participa de uma entrevista em uma rádio local, onde deve falar sobre temas importantes, como saúde, segurança e desenvolvimento econômico.

Logo após, às 9h, está prevista a gravação de uma entrevista para uma emissora de TV, onde terá a oportunidade de reforçar suas principais propostas de governo e discutir suas prioridades para Rio Branco.

Às 10h, o candidato comparece à sessão da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac). Durante a tarde, às 15h, Jarude se reúne com apoiadores para alinhar estratégias de campanha e discutir os próximos passos rumo à eleição.

Mais tarde, às 17h, o candidato retoma as visitas ao comércio, desta vez no Segundo Distrito, para continuar conversando com a população. Encerrando o dia, às 17h30, Emerson Jarude realiza uma panfletagem em um semáforo.