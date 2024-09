Em Cruzeiro do Sul, embarcações e motores são entregues a moradores do Rio Crôa

Com o objetivo de fortalecer o turismo na região, nessa segunda-feira, 2, a prefeitura de Cruzeiro do Sul entregou 8 barcos e 8 motores para a comunidade do Rio Crôa. Os equipamentos foram entregues à Associação dos Barqueiros da localidade.

A comunidade, localizada a cerca de 21 quilômetros da área urbana, ao longo da BR-364, com paisagens naturais, é um dos principais pontos turísticos de Cruzeiro do Sul. O trajeto até as pousadas, restaurante as sumaúmas, e a famosa vegetação verde em cima da água, é feito em embarcações.

Agora os novos barcos vão melhorar o trabalho dos barqueiros e facilitar a locomoção dos visitantes como destacou o vice-prefeito Henrique Afonso.

“O Crôa é um lugar estratégico, uma das nossas atrações turísticas de maior visitação, e nós precisamos estruturar esse ambiente, principalmente as pessoas. Estamos entregando oito barcos para fortalecer a associação dos barqueiros que transportam os visitantes, dando mais conforto e segurança para todos. Nossa gestão entende que não só o Crôa, mas outros ambientes turísticos, são muito importantes para o desenvolvimento regional”, disse Henrique.

Reginaldo Costa, mais conhecido como Dedé, que mora e tem um restaurante no Crôa, agradeceu o incentivo.

“Moro no Rio Crôa e trabalho com restaurante, faz 6 anos. E eu quero agradecer a gestão do prefeito, Zequinha Lima, por sempre ajudar aqui a nossa associação. Nós vamos ter muito cuidado com esses barcos e motores. Nós aqui, os barqueiros, sabemos muito bem quanto custa um barco desse e pretendemos cuidar muito bem”, disse seu Dedé.