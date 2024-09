Com gol de Rodrygo, Brasil bate Equador e volta a vencer nas Eliminatórias da Copa

Na noite desta sexta-feira (6), o Brasil voltou a vencer pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026 ao bater o Equador por 1 a 0, no Couto Pereira. Com gol de Rodrygo, a Seleção Brasileira quebrou um incômodo jejum de quatro jogos sem ganhar – com três derrotas consecutivas.

Em um jogo complicado, o time de Dorival Jr. teve mais posse de bola e criou as melhores chances, mesmo com o Equador se defendendo em uma linha de cinco e fechando os espaços do Brasil. A dupla do Real Madrid, Vini Jr. e Rodrygo, foi responsável pelas melhores jogadas brasileiras.

O gol brasileiro saiu, claro, dos pés de um deles. Rodrygo recebeu no meio-campo, cortou o zagueiro e finalizou, o camisa 10 contou com a sorte da bola desviar na zaga e morrer no gol do goleiro Hernán Galíndez. Após o tento, Vini teve duas boas oportunidades para aumentar o placar, mas primeiro parou na defesa e depois errou o alvo.

Apesar de criar pouco, o Brasil praticamente não sofreu na partida. A única oportunidade do Equador foi no final do primeiro tempo, com Caicedo, que parou em defesa de Alisson e depois viu Gabriel Magalhães salvar o rebote em cima da linha.

Estreias

O jogo marcou a primeira partida de Dorival Jr. no comando da Seleção pelas Eliminatórias. Após ser eliminado pelo Uruguai nas quartas da Copa América, o treinador começou com o pé direito no torneio.

Além disso, Dorival foi o responsável pelas estreias de Luiz Henrique e Estêvão com a camisa da Amarelinha. O jogador do Botafogo saiu como titular da partida e foi substituído pela joia do Palmeiras aos 15 minutos da segunda etapa.

Tabela

Com a vitória, o Brasil chegou aos 10 pontos, subiu duas posições e agora ocupa a 4ª colocação geral do torneio. A Seleção, inclusive, ultrapassou o Equador, rival desta sexta, que caiu para a 6ª posição, com 8 pontos ganhos.

Essa foi a terceira vitória do Brasil, que segue atrás de Argentina, Uruguai e Colômbia.

Próximos jogos

Após quebrar o jejum, o Brasil volta a campo na próxima terça-feira (10), às 21h30. Fora de casa, a Seleção encara o Paraguai para tentar engatar a segunda vitória consecutiva.

Buscando se recuperar e melhorar na tabela, o Equador recebe o Peru. A bola rola às 18h (de Brasília) de terça-feira.