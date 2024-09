Com gestão de Bocalom, Rio Branco é a melhor da região norte em funcionamento da máquina, diz CPL

O Centro de Liderança Pública (CPL) divulgou nesta segunda-feira (9) que Rio Branco é o município líder em governança entre as cidades do norte do país, com o melhor funcionamento da máquina pública. A análise dos dados se debruçou sobre o custo das funções administrativas e legislativas, qualidade da informação contábil e fiscal, tempo para abertura de empresas, qualificação do servidor, e transparência municipal.

De acordo com as informações publicadas de 404 cidades brasileiras, dentre os municípios do norte, a capital acreana ocupa a melhor posição, no 29º lugar do quadro geral, o que reflete eficiência, eficácia e transparência, com funcionamento em custo adequado e composta por corpo de servidores qualificados, de acordo com o Centro. Em seguida estão Palmas (TO), Cacoal (RO), Manaus (AM) e Ji-Paraná (RO).

Ao ac24horas, o prefeito Tião Bocalom disse que o resultado divulgado pelo CPL é reflexo do investimento da gestão em novas tecnologias que auxiliam os servidores, e a melhora da remuneração.

“Compramos todos os computadores novos, contratamos um bocado de softwares para melhorar a gestão municipal, treinamos o nosso pessoal, pagamos melhor os seus salários. Vamos continuar assim, nós queremos ser o melhor. No próximo mandato a gente vai investir o que for necessário para a gente poder ser melhor ainda”, disse Bocalom.