Cavalgada reuniu mais de 2 mil pessoas em Rodrigues Alves

A cavalgada e o rodeio foram as principais atrações do Festival da Banana de Rodrigues Alves, nesse domingo (8). A praça de alimentação com itens feitos à base de banana é um sucesso no evento que prossegue com as atividades até quarta-feira (11). Manuela Barreto foi eleita a rainha do rodeio.

“Agradeço a cada um que participou da nossa tradicional Cavalgada e do rodeio aqui no município. O Festival é uma oportunidade de mostrarmos a força de nossa agricultura, de gerar renda para as famílias e de entretenimento para a população”, disse o prefeito, Jailson Amorim.

Nesta segunda-feira, 9, haverá a última noite de rodeio e som ao vivo na Praça Antônio Guilherme. Na terça-feira, 10, o prefeito Jailson Amorim vai inaugurar uma unidade de saúde e a noite haverá gospel com bandas locais e regionais. A dupla Jonas e Jonilson encerra a noite. A programação será encerrada quarta-feira,11, com a escolha da Rainha do Festival da Banana e shows da cantora Marilia Tavares, banda Forró Boys e Banda Forró Delirius no Estádio Municipal Pedro Santana.