“Chuva” de fuligem e redemoinho de fumaça são registrados em SP; assista ao vídeo

Uma “chuva” de fuligem foi registrada por moradores da zona oeste da cidade de São Paulo, nesta quarta-feira (11). Além do fenômeno, no mesmo dia, um redemoinho de fumaça também foi presenciado em Mococa, município localizado a cerca de 260 quilômetros da capital paulista, no interior do estado.

De acordo com a Climatempo, o termo correto para a “chuva” (que diz respeito a água líquida) é queda ou floquinhos de fuligem, que deve ser presenciada com frequência no interior paulista, onde a quantidade de focos de incêndio e de fumaça é muito maior quando comparada a Grande São Paulo.

A agência de meteorologia afirma que durante o fenômeno climático, crianças que brincavam na rua viraram a palma da mão para cima para tentar pegar os floquinhos escuros.

No começo da noite desta quarta-feira (11), moradores também registraram o céu na zona rural de São Carlos, em que é possível visualizar uma densa camada de fumaça e o sol de cor alaranjado.

De acordo com a meteorologista Andrea Ramos, o sol de cor mais alaranjada é uma evidência da presença de fuligem e fumaça na atmosfera.

Redemoinho de fumaça

Além da queda de fuligem, moradores do município de Mococa, no interior de São Paulo, presenciaram um redemoinho de fumaça, resultado do calor intenso e dos grandes focos de incêndio recorrentes na região. Veja:

De acordo com o Climatempo, o fenômeno – que foi observado em uma propriedade usada para produção de queijo – atingiu todo o pasto onde ficavam os animais, que foram retirados minutos antes do redemoinho.

Aumento de fumaça

A Climatempo aponta que a quantidade de fumaça sobre o estado de São Paulo deve aumentar no fim de semana, resultado do deslocamento de uma frente fria.

Em razão de um aumento da velocidade dos ventos na região, além do aumento da fumaça, outros fenômenos como redemoinhos de fumaça e de poeira e levantamento de cortina de poeira podem ocorrer no fim da semana.