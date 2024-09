Boletim: condições de chuva voltam a aumentar sobre o Acre

A Divisão de Meteorologia do Sistema de Proteção da Amazônia (Censipam) divulgou nesta sexta-feira (13) um boletim informando que as condições de chuva no Acre devem voltar a aumentar nos próximos dias. A mudança ocorre devido à perda de força da massa de ar seco e quente que predomina na região sul da Amazônia.

Segundo o boletim, apesar de a previsão ainda indicar sol forte e calor em todo o estado nesta terça, o tempo deve variar entre claro e parcialmente nublado.

Durante a tarde, no entanto, nuvens carregadas podem se formar e provocar pancadas rápidas e isoladas de chuva, com potencial para ocorrerem com forte intensidade em todas as regiões do Acre.