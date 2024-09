Estado anuncia leilão para venda de veículos recuperáveis; confira

O governo do Acre, por meio das secretarias de Estado de Administração (Sead) e da Adjunta de Gestão Administrativa (Seagea), realizará, no dia 7 de outubro, às 8h, o leilão eletrônico Nº 05/2024, que tem como objetivo a venda de diversos veículos considerados recuperáveis.

O leilão será conduzido sob a modalidade “maior lance ou oferta”, com a participação permitida exclusivamente por meio do Sistema Eletrônico de Leilões do Acre (SEL/ACRE), com a necessidade de prévio cadastro dos participantes. Entre os itens disponíveis, encontram-se veículos automotivos, como caminhonetes e motocicletas, que foram avaliados e classificados como recuperáveis pela Diretoria de Gestão Patrimonial, Logística, Documental e Arquivística (Dirpap).

A sessão do leilão será aberta no dia 7 de outubro, às 8h, e permanecerá ativa até as 14h do mesmo dia. Durante este período, os licitantes poderão realizar seus lances eletrônicos diretamente no portal SEL/ACRE, onde os itens e suas respectivas condições estarão detalhados.

Estão habilitadas a participar pessoas físicas e jurídicas, desde que apresentem os documentos exigidos conforme descrito no edital. A visitação aos itens será permitida até 4 de outubro. Os interessados poderão conferir os bens na sede da Polícia Militar do Acre, situada na Rua Alameda Magnólia, nº 110, Chácara Ipê, em Rio Branco. Durante a visitação, os veículos não poderão ser manuseados ou reparados no local; apenas a avaliação visual será permitida.

O arrematante será responsável por realizar o pagamento à vista dos itens arrematados, com prazo máximo de três dias úteis para quitação. O pagamento deverá ser efetuado através do Documento de Arrecadação Estadual (DAE), gerado automaticamente pelo sistema após o encerramento do leilão.

Para mais informações, os interessados podem entrar em contato com a Comissão Permanente de Alienação de Bens Móveis da Sead pelo e-mail [email protected].