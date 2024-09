Audiência pública terá Marina Silva para discutir crise hídrica no Acre

A deputada federal Socorro Neri (Progressistas) utilizou suas redes sociais nesta sexta-feira (13) para convidar a população acreana para uma audiência pública que abordará a crise hídrica no estado. O evento, que acontecerá no próximo dia 17 de setembro, às 08h30, no auditório da Associação dos Municípios do Acre (AMAC), contará com a presença da ministra do Meio Ambiente, Marina Silva.

Segundo a deputada, o objetivo da audiência é discutir soluções urgentes para enfrentar os desafios impostos por secas extremas e inundações devastadoras, que têm impactado o estado.

“Vamos debater juntos soluções urgentes para enfrentar esses desafios que afetam nossa terra e nosso povo. Sua participação é fundamental!”, afirmou.