Atlético-MG elimina o São Paulo e pega o Vasco na semifinal

O Atlético-MG está na semifinal da Copa do Brasil! Depois de vencer o São Paulo fora de casa com um gol no último minuto, o Galo segurou o rival na Arena MRV com um empate em 0 a 0 e avançou. Foi uma partida em que o Atlético-MG criou as melhores chances e teve pelo menos duas oportunidades claras de abrir o placar, mas falhou. Depois, no fim, precisou suportar a pressão tricolor, que buscou pelo menos levar a decisão para os pênaltis. O 0 a 0, porém, bastou para os alvinegros.