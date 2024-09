Acre tem alerta de perigo potencial para baixa umidade do ar

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta amarelo de perigo potencial para o estado do Acre nesta segunda-feira, 9, devido à baixa umidade do ar. O alerta se estende também ao Amazonas, a Santa Catarina e parte do Rio Grande do Sul.

Segundo o órgão, a umidade relativa no Acre deve oscilar entre 30% e 20%, o que pode provocar desconforto à saúde, como ressecamento da pele, irritação nos olhos e dificuldades respiratórias.

Em outras partes do país, 12 estados e o Distrito Federal receberam um alerta laranja de seca. Nessas regiões, a umidade do ar pode cair ainda mais, variando entre 20% e 12%, o que representa riscos ainda maiores à saúde e ao meio ambiente.