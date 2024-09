Acre registra quase mil focos de queimadas em 9 dias de setembro

A secretaria de meio ambiente do Acre divulgou dados do satélite de referência (AQUA Tarde) que revelam que, desde o início de setembro, foram registrados 998 focos de queimadas no Acre. O município de Feijó lidera o ranking com 295 focos, seguido por Tarauacá, com 194 focos, e Cruzeiro do Sul, com 124. A capital, Rio Branco, contabilizou apenas 25 focos. O período avaliado vai de 1º a 8 de setembro de 2024.

Se analisado desde o início do ano, de 1º de janeiro até 8 de setembro de 2024, o Acre já registrou 3.735 focos de queimadas. Feijó também lidera o ranking anual, com 955 focos, seguido por Tarauacá, com 596, e Cruzeiro do Sul, com 455. Rio Branco registrou um total de 237 focos de queimadas.

Risco de queimadas

Os dados também apresentam a previsão de risco de fogo válida para o dia 11 de setembro. O princípio do Risco de Fogo, segundo o INPE, é que quanto mais dias consecutivos sem chuva, maior o risco de queima da vegetação. Nesse contexto, o risco de fogo varia de Mínimo a Baixo em grande parte do Estado do Acre. No entanto, riscos de fogo de níveis Médio, Alto e Crítico são previstos em áreas isoladas, especialmente nas regionais do Baixo Acre e Purus.

O painel também destaca que o risco de fogo nas Unidades de Conservação do estado é, em sua maioria, de Mínimo a Baixo, com áreas isoladas apresentando riscos mais elevados. As Reservas Extrativistas (RESEX) Alto Juruá, Alto Tarauacá e Riozinho da Liberdade, além das Florestas Estaduais (FE) do Rio Gregório e do Afluente, e a Estação Ecológica (ESEC) Rio Acre, apresentaram praticamente 100% de suas áreas com risco de fogo classificado como Mínimo a Baixo, enquanto riscos de fogo Médio, Alto e Crítico são previstos para áreas isoladas dessas Unidades de Conservação.