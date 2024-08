X diz que vai fechar escritório no Brasil após decisões de Alexandre Moraes

A rede social X (antigo Twitter) anunciou, em nota divulgada neste sábado (17), que vai fechar o escritório no Brasil após decisões do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), pedindo o bloqueio de perfis na plataforma. Apesar disso, o site seguirá disponível para os milhões de usuários brasileiros.

No comunicado de hoje, a rede diz ter tomado a decisão de encerrar suas operações no Brasil como forma de proteção após Moraes ter ameaçado prender o representante legal da empresa no país.

O dono do X, o bilionário sul-africano Elon Musk, comentou o movimento da empresa em sua conta pessoal na plataforma.

“A decisão de fechar o escritório do X no Brasil foi difícil, mas, se tivéssemos concordado com a censura secreta (ilegal) de Alexandre de Moraes e as exigências de entrega de informação privada, não haveria forma de explicarmos as nossas ações sem nos envergonharmos”, escreveu Musk.

Leia a íntegra da nota do X

“Na noite passada, Alexandre de Moraes ameaçou nosso representante legal no Brasil com prisão se não cumprirmos suas ordens de censura. Ele fez isso em uma ordem secreta, que compartilhamos aqui para expor suas ações.

Apesar de nossos inúmeros recursos ao Supremo Tribunal Federal não terem sido ouvidos, de o público brasileiro não ter sido informado sobre essas ordens e de nossa equipe brasileira não ter responsabilidade ou controle sobre o bloqueio de conteúdo em nossa plataforma, Moraes optou por ameaçar nossa equipe no Brasil em vez de respeitar a lei ou o devido processo legal.

“Como resultado, para proteger a segurança de nossa equipe, tomamos a decisão de encerrar nossas operações no Brasil, com efeito imediato. O serviço X continua disponível para a população do Brasil”, acrescenta a nota.

Estamos profundamente tristes por termos sido forçados a tomar essa decisão. A responsabilidade é exclusivamente de Alexandre de Moraes.

Suas ações são incompatíveis com um governo democrático. O povo brasileiro tem uma escolha a fazer – democracia ou Alexandre de Moraes.”

X publicou ofício de Moraes pedindo bloqueio de contas

No início da semana, um documento em que o magistrado pedia o bloqueio de perfis bolsonaristas foi compartilhado pelo site.

No ofício em questão, o ministro determinou o prazo de duas horas para que o X obedecesse à decisão, além de estipular multa diária de R$ 50.000,00 em caso de descumprimento.

Na ocasião, o dono da plataforma, Elon Musk, criticou a ordem de Moraes, declarando que “as exigências de censura nos obrigam a violar a lei brasileira”.

A postagem de Musk foi feita poucas horas após reportagem do jornal Folha de S. Paulo apontar que Moraes teria usado o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para investigar bolsonaristas.

No início do ano, Moraes determinou a abertura de um inquérito para apurar as condutas de Musk depois de o bilionário ter ameaçado descumprir ações judiciais do ministro. À época, Musk fez uma série de publicações contra Moraes, pedindo, inclusive, o impeachment do juiz.

Procurado para comentar a decisão do X, o Supremo Tribunal Federal (STF) informou à CNN que não irá se manifestar.