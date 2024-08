Raul Gil se emociona ao lembrar do amigo: Silvio Santos “não vai morrer nunca”

O apresentador Raul Gil, 86, deu seu depoimento ao vivo durante a transmissão da SBT sobre a morte de seu colega de profissão Silvio Santos que faleceu neste sábado (17), aos 93 anos.

Na entrevista, o dono do programa de calouros que leva seu nome ressaltou que, para ele, não foi o personagem do Silvio Santos que morreu, e sim Senor Abravanel. “O Silvio ninguém vai esquecer nunca, ele é eterno. Eu, por exemplo, o vi como se nunca fosse falecer, eu achava que ele ia viver cento e poucos anos”, disse Gil.

Os apresentadores participaram no início de suas carreiras de um grupo de artistas de destaque como Manuel de Nóbrega, Adoniran Barbosa, Maria Teresa e outros. Raul Gil chegou a viajar com a Caravana do Peru, dirigida por Silvio Santos — que consistia em espetáculos para circos que percorriam a capital paulista e a grande São Paulo na década de 1950.

Na entrevista, o apresentador do programa de calouros relembrou a primeira vez que viu o empresário. “Estava no auditório da Rádio Nacional no programa Manoel de Nobrega quando Silvo foi apresentado no intervalo para fazer a locução ao vivo”. Segundo ele, as pessoas aplaudiram de a introdução de Silvio ao público.

Raul ressaltou a importância que o amigo teve “na minha vida, na minha carreira e nas minhas situações difíceis”. Ao final da entrevista, ainda lembrou que quando passava por um momento difícil, era Santos que sempre o lembrava de contatar.

Emocionado, o apresentador ressaltou a ideia de que, para ele, não foi Silvio quem faleceu, e sim quem interpretava seu personagem na frente das câmeras. “Nós vamos sentir muita falta. A gente já estava sentindo, ele já tinha se afastado, mas agora ele vai viver eternamente na nossa mente, no nosso coração. Silvio Santos não morreu”, concluiu Raul Gil.

Em sua conta no Instagram, o apresentador fez um texto lamentando a partida do amigo. “Sua generosidade e preocupação genuína marcaram profundamente minha vida, e sou eternamente grato por tudo o que fez por mim. Você foi uma grande inspiração na minha carreira, te admiro muito”, escreveu.

A causa da morte de Silvio Santos, segundo boletim médico do Hospital Israelita Albert Einstein, onde o apresentador estava internado, foi uma broncopneumonia após infecção por Influenza (H1N1).