Visitas continuam suspensas em presídio de Cruzeiro do Sul

As visitas aos detentos do presídio Manoel Neri da Silva, em Cruzeiro do Sul, que voltariam a ser realizadas nesta quarta-feira, 7, continuam suspensas e seguirão assim por tempo indeterminado. A medida foi adotada pelo Instituto de Administração Penitenciária (Iapen-AC) após uma tentativa de fuga ocorrida no último domingo, 4, onde presos da cela 8, bloco 7, tentaram escapar por um buraco feito na parede.

De acordo com o diretor do presídio, Elves Barros, as equipes de segurança estão realizando uma verificação detalhada da estrutura do presídio para garantir a segurança e prevenir novas tentativas de fuga. “Estamos trabalhando diligentemente para garantir que a estrutura do presídio esteja segura e que a ordem seja mantida. Pedimos compreensão aos familiares dos detentos durante este período. A decisão de manter as visitas suspensas visa assegurar a integridade de todos os envolvidos e a manutenção da ordem dentro da unidade prisional. O Iapen continuará monitorando a situação e fornecerá atualizações conforme as verificações e reparos avançarem”, afirma o diretor.