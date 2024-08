Em greve, educadores fecham escolas e protestam em frente ao Palácio

Trabalhadores da educação estadual se manifestam na manhã desta quarta-feira (7), em frente ao Palácio do Governo, em Rio Branco, para requerer do Estado a retomada de 10% do valor de referência nos vencimentos dos servidores e marcar o primeiro dia de greve. A presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Acre (SINTEAC), Rosana Nascimento, disse que escolas estaduais estão fechadas a partir de hoje e mais devem ser fechadas a partir de amanhã (8).

Rogério Maia, professor que aderiu ao protesto, diz que a categoria considera falsa a alegação do Governo do Estado de que as contas públicas ficariam fora do limite prudencial, caso a proposta dos sindicatos da educação seja achatada. “É sempre assim, quando é pra educação acaba o dinheiro. Esse não retorno dos 10% da referência tem causado um prejuízo enorme para os servidores, principalmente para os que estão em final de carreira”, afirmou.

Rosana Nascimento, presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Acre (SINTEAC), explicou que a educação estadual tinha 10% de referência, mas em 2021 a gestão reduziu este valor para 7%. “Eles não querem mais ouvir qualquer proposta. Sendo assim, vamos lutar para estabelecermos auxílio-alimentação e auxílio saúde, para compensar essa perda”, disse.