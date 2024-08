Vídeo: Vento faz avião da Azul ficar de lado durante aproximação para pouso em SC

Uma forte ventania vez com que um Airbus A320 da Azul ficasse de lado durante aproximação para pouso no aeroporto de Chapecó (SC). O jato aterrissou normalmente e ninguém se feriu. O caso ocorreu na manhã da última quinta-feira (22).

Veja o vídeo:

O voo 4363 decolou de Campinas (SP) às 8h49 e pousou em Santa Catarina às 10h43. Antes de aterrissar, o avião deu voltas pelo entorno do aeroporto por cerca de 40 minutos.

A Azul informou que o pouso “aconteceu dentro dos parâmetros e em total segurança, mesmo com as rajadas de vento registradas na região”.

“O desembarque dos clientes aconteceu normalmente. A Azul reitera que a segurança de suas operações é valor primordial para a companhia”, acrescentou.

A concessionária VoeXap, responsável pelo Aeroporto de Chapecó informou que os controladores de tráfego, em conjunto com o comandante da aeronave, “avaliaram a segurança do pouso conforme as condições climáticas”. A empresa diz que a operação no terminal não foi afetada.