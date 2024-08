VÍDEO: Prefeito é ‘atropelado’ durante anúncio de novas ambulâncias e viraliza na web

O prefeito de Mirandópolis (SP), Ederson Pantaleão de Souza, inovou ao divulgar a chegada de novas ambulâncias para o bairro Aliança, utilizando um método incomum: simulou ser atropelado por um carro.

O vídeo da encenação, publicado na última sexta-feira (9), viralizou nas redes sociais. Nas imagens, uma voz surge em meio à situação simulada, expressando preocupação.

Meu Deus, um acidente! E aqui no Aliança não tem ambulância”. Na sequência, Pantaleão aparece deitado no chão, com as pernas embaixo de uma caminhonete.

Ao invés de pedir socorro, o prefeito se levanta e anuncia a chegada das novas ambulâncias, destacando que agora o bairro contará com atendimento de emergência tanto durante o dia quanto à noite.

Calma pessoal, agora temos ambulância! Não só no período diurno, mas também funcionaremos à noite para melhorar e garantir a segurança de todos vocês”, diz Pantaleão.

Veja o vídeo:

