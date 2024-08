VÍDEO: FAB divulga imagens das caixas-pretas recuperadas de avião que caiu em SP

A Força Aérea Brasileira (FAB) divulgou as primeiras imagens dos gravadores de voo, conhecidos como caixas-pretas, recuperados do avião da Voepass que caiu em um condomínio em Vinhedo, no interior de São Paulo, na sexta-feira (9). Estavam a bordo da aeronave 57 passageiros e quatro tripulantes. Ninguém sobreviveu.

As caixas-pretas foram levadas para o laboratório do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa), em Brasília, neste sábado (10). Os investigadores trabalham na preparação, extração e de gravação dos dados.

De acordo com a FAB, após a conclusão da ação inicial no local da tragédia, a investigação avançará para a fase de análise de dados.

“Neste estágio, serão examinadas as atividades relacionadas ao voo, o ambiente operacional e os fatores humanos, bem como um estudo pormenorizado de componentes, equipamentos, sistemas, infraestrutura, entre outros”, informou o órgão.

Um relatório preliminar sobre o acidente será divulgado em até 30 dias.

Fonte:BNEWS