VÍDEO: Policial tem arma roubada enquanto efetuava prisão e suspeito foge com revólver

Um registro de um morador, no município de Bom Jesus do Itabapoana, no Rio de Janeiro, passou a circular nas redes sociais, na última quarta-feira (21), e está chamando atenção dos internautas. Nas imagens, dois policiais militares estão efetuando a prisão de um homem, porém o suspeito rouba a arma de um dos agentes de segurança.

O suspeito resistiu a prisão dos agentes do 29º batalhão, os quais haviam acusado o homem de roubo, em posse de um revólver calibre 32, na Rua Aristides Figueiredo, próximo do Supermercado Fluminense, do bairro Pimentel Marques, no Centro da cidade.

Ao encaminhar o homem no veículo oficial, um dos policiais colocou a arma apreeendida no bolso e logo foi surpreendido após o suspeito aparecer por trás e pegar a ferramenta.

🚨 LADRÃO ROUBA ARMA DE POLICIAL (A ARMA TINHA SIDO APREENDIDA MINUTOS ANTES PELA PM)

⚠️RIO DE JANEIRO – BOM JESUS DO ITABAPOANA

🚨HOMEM PEGA ARMA NO BOLSO DE POLICIAL MILITAR E SAI CORRENDO DURANTE ABORDAGEM POLICIAL EM BOM JESUS DO ITABAPOANA

🗓️21/08/2024 pic.twitter.com/HpBrTBKzif

De acordo com a Polícia Militar, o suspeito que subtraiu o revólver do agente já foi identidicado e está foragido. Além disso, segundo informações publicadas pelo O Globo, a corporação instaurou um procedimento apuratório pelo comando da unidade de Bom Jesus de Itabapoana.

