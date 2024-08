VÍDEO: Carro pega fogo após piloto da Fórmula 1 sofrer acidente grave durante etapa classificatória

O terceiro treino livre do Grande Prêmio dos Países Baixos, da Fórmula 1 (F1), que aconteceu neste sábado (24), foi interrompido com pouco menos de 20 minutos completados após uma batida violenta do piloto Logan Sargeant, da Williams.

O americano perdeu o controle do carro na pista molhada de Zandvoort ao colocar a roda na grama e virou passageiro. Com a força do impacto, o carro chegou a pegar fogo.

“Estou bem”, disse Sargeant rapidamente pelo rádio. Imediatamente, o engenheiro alertou das chamas e ordenou ao norte-americano saltar logo do carro. Como de praxe, a bandeira vermelha foi acionada para retirada do carro destruído de Logan e limpeza da pista.

Veja o momento do acidente:

