Vídeo: homens encapuzados ameaçam atendente com armas e roubam padaria

Uma dupla de homens armados invadiu uma padaria no Guará durante a noite desse sábado (10/8). O crime ocorreu por volta de 20h quando os bandidos encapuzados invadiram o estabelecimento e levaram o dinheiro do caixa e alguns produtos.

As imagens do circuito de segurança do estabelecimento flagraram o momento exato do crime. É possível ver quando a dupla entra na padaria. Um deles aponta a arma, inicialmente, para clientes do estabelecimento. Depois, ele se volta para a atendente e ameaça a mulher enquanto outro homem recolhe o dinheiro no caixa. A ação dura poucos minutos e eles fogem em um carro que esperava no lado de fora.

Veja:

Fonte: BNEWS