Acreanos acertam quadra e faturam quase R$ 10 mil na Mega

O sorteio da Mega-Sena 2760, realizado na noite de sábado, 10, acumulou, elevando o prêmio principal para R$ 43 milhões no próximo sorteio, que será realizado na terça-feira, 13. No entanto, 10 apostas feitas no Acre acertaram quatro dezenas, somando quase R$ 10 mil em prêmios.

Entre os ganhadores do estado, sete são de Rio Branco e três de Cruzeiro do Sul. Cada aposta premiada recebeu R$ 965,34.

Em todo o país, 4.957 apostas acertaram quatro dezenas, e 57 acertaram cinco. Os números sorteados neste sábado foram 08, 11, 19, 39, 47 e 48.