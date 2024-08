Vendas de imóveis novos sobem 45,3% em 12 meses até maio, aponta Abrainc

As vendas de novos imóveis no Brasil subiram 45,3% nos 12 meses até maio deste ano, para 183,22 mil unidades, conforme indicador divulgado nesta sexta-feira (9) pela Associação Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias (Abrainc) em parceria com a Fipe.

O segmento de médio e alto padrão observou um crescimento de 13% no volume de unidades vendidas, a 45 mil, e de 32,6% no valor total das vendas, para R$ 24,4 bilhões. O estudo reflete dados de 20 empresas do setor.

O valor lançado de novos imóveis nesse segmento também aumentou em 14,4%, para R$ 20,4 bilhões, mas o volume lançado recuou 8% no período, segundo dados da Abrainc/Fipe.

A duração dos estoques caiu para 13 meses, comparada aos 24 meses registrados no início de 2023, indicando que os estoques voltaram a níveis saudáveis, afirmou a entidade em comunicado divulgado nesta sexta-feira.

No segmento Minha Casa, Minha Vida (MCMV), houve um aumento expressivo de 59,7% nas unidades vendidas, a 133,46 mil unidades, e de 65,6% no valor total das vendas durante os últimos 12 meses, para 30,1 bilhões de reais.

O valor de venda dos lançamentos ainda subiu 30,7%, para R$ 24,4 bilhões, com o mercado de habitação popular fortalecido por medidas do governo, como o FGTS Futuro.

Nessa categoria, o volume lançado chegou a 104,49 mil unidades, crescimento de 19,8% no período.

No comunicado, Luiz França, presidente da entidade, chamou atenção para a alíquota modal para incorporação fixada em 40% no texto da reforma tributária, sinalizando a necessidade de uma elevação do redutor para 60%, apesar do bom desempenho do mercado imobiliário no período analisado.

A pesquisa também mostrou que a relação dos cancelamentos de contratos de compra e venda (distrato) sobre vendas no médio e alto padrão registrou leve recuo a 11,4%, contra 11,9% na sondagem anterior, divulgada em julho.