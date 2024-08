Brasil desconhece a Turquia e conquista o bronze no vôlei feminino dos Jogos de Paris

O Brasil ‘sacudiu a poeira’ da queda na semifinal e, neste sábado, 10, despachou a Turquia, e conquistou a medalha de bronze do vôlei feminino nos Jogos Olímpicos de Paris. É o terceiro bronze da seleção bicampeã olímpica, que terminou na terceira colocação nos Jogos de Atlanta-1996 e Sydney-2000.

Na Arena Paris Sul 1, o Brasil entrou em quadra contra a Turquia às 12h15 deste sábado com certo favoritismo, apesar da derrota na semi. As rivais turcas, por exemplo, buscavam medalha inédita em sua história olímpica.

O começo da partida foi ruim para o Brasil. As turcas começaram o primeiro set abrindo vantagem, com pontos em erros do bloqueio brasileiro e pontos de saque. A resposta veio das mãos de Rosamaria, que assumiu o controle da partida e coordenou a reação no primeiro set.

Ao lado de Thaisa, a oposta comandaram a ofensiva brasileira e viraram o placar, fechando a primeira etapa para o Brasil. A equipe de Zé Roberto aproveitou o bom momento no segundo set e, mesmo com o ensaio de reação da Turquia, as brasileiras correram atrás do resultado.

Com boa rotação de Gabi, Rosamaria e Carol, o Brasil faturou a segunda etapa. As turcas reagiram no terceiro set e aproveitaram de sequência ruim e acúmulo de erros brasileiros para fazer o 2 a 1. A final do terceiro set acabou em 25 a 22 para a Turquia.

E, na última etapa, deu Brasil. Com ampla vantagem e o apoio massivo da torcida na Arena Paris Sul 1, as brasileiras abriram 10 pontos de vantagem, amarram o quarto set, com parcial de 25 a 15 e faturaram a partida.

Vitória de Nyeme, Diana, Macris, Thaísa, Rosamaria, Roberta, Gabi, Ana Cristina, Natinha, Carol, Tainara e Julia Bergmann que, sob o comando de Zé Roberto, valorizaram a medalha e trouxeram a honra do terceiro lugar — e o terceiro bronze do vôlei feminino — nos Jogos Olímpicos de Paris.

Campanha quase perfeita

Ao longo de 12 dias, a Arena Paris Sul 1 se tornou o ‘palco’ da seleção feminina de vôlei nos Jogos de Paris. Desde 29 de julho, quando estreou na Olimpíada, a equipe bicampeã despachou as adversárias jogo a jogo, sem perder um único set na fase preliminar.

A começar pelo Quênia, o primeiro confronto olímpico que acabou desconhecido pela equipe brasileira. Vitória maiúscula na estreia pelo Grupo B, com parcial de 25-14, 25-13 e 25-12.

Para as comandadas por Zé Roberto, interessavam os próximos confrontos da fase preliminar. Com gosto de ‘revanche’, a seleção brasileira encarou as rivais do Japão e Polônia, responsáveis por derrotas do Brasil na Liga das Nações de 2024.

E, mesmo com o retrospecto negativo, o Brasil avançou ao mata-mata com 100% de aproveitamento, com três 3 a 0. Contra as japonesas, a seleção venceu e conquistou a classificação já na segunda rodada, com parciais de 25-20, 25-17 e 25-18.

Para encerrar a fase preliminar, a equipe fez uma apresentação de gala contra a Polônia e o maior tempo de um set nos Jogos de Paris: Com parcial de 38 a 36 para o Brasil, o 2º tempo do duelo levou nada menos que 42 minutos, mas mostrou o poderio brasileiro.

De olho no mata-mata, a ex-levantadora Fernada Venturini, em entrevista ao Terra, fez um alerta: “A partir das quartas de final que realmente começam os Jogos Olímpicos. Que acaba sendo o jogo de vida ou morte dos países classificados. Não pode perder”.

Como quem prevê o futuro, a medalhista de bronze em Atlanta-1996 teceu elogios à seleção da República Dominicana, que disputou as quartas contra o Brasil. E, no mata-mata, as brasileiras deram continuidade à ‘campanha ideal’.