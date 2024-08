Ufac abre inscrições para curso EAD em Desenvolvimento de Software Web

A Universidade Federal do Acre (Ufac), por meio da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura (Proex), publicou nesta semana abertura das inscrições do processo seletivo de alunos da primeira turma do curso “Introdução ao Desenvolvimento de Software Web – Modalidade Educação a Distância (EAD)”. O curso é uma iniciativa do Projeto Web Academy, em parceria com empresas como Flextronics da Amazônia LTDA e Motorola Mobility, além da Fundação de Apoio ao Ensino, Pesquisa e Extensão Universitária no Acre (FUNDAPE).

O curso faz parte do projeto “Web Academy: Capacitação em Desenvolvimento Web Full-Stack”, que visa formar profissionais com habilidades para conceber, projetar, implementar e testar aplicações de software para internet.

Com cadastro de reserva, o processo seletivo oferece 16 vagas, distribuídas igualmente para alunos do curso técnico de informática e do curso superior em administração e desenvolvimento de sistemas. Haverá a formação de um cadastro reserva (CR).

As aulas serão ministradas em formato remoto, com a possibilidade de interações presenciais para tutoria e mentoria. As inscrições estão abertas até o dia 23 de agosto de 2024, e devem ser realizadas exclusivamente por meio eletrônico no site. Os candidatos devem submeter a documentação necessária em formato digital (PDF) até às 23h59 (horário de Brasília) do dia 23 de agosto.