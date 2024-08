Com apoio do Sebrae, Festival do Açaí visa alavancar economia e cultura na cidade de Feijó

Realizado pela Prefeitura de Feijó, com o apoio do Governo do Estado do Acre e do Sebrae no Acre, o XVII Festival do Açaí e a 9ª Feira do Açaí acontecerão durante os dias 16 a 18 de agosto, no Centro de Eventos de Feijó. Através dos eventos, o Sebrae incentivará o fortalecimento da cadeia produtiva do açaí, turismo e economia da região.

A rica cultura de Feijó e o açaí, símbolo da identidade e desenvolvimento da região, serão destaques durante a programação. O analista do Escritório Regional do Sebrae no Juruá, Tarauacá/Envira, Francimir França, explica que a instituição utiliza diversas alternativas para fomentar o empreendedorismo, inclusive ao proporcionar um espaço adequado para que produtores, artesãos e empreendedores possam expor e comercializar seus produtos, especialmente o açaí e seus derivados. “Queremos fortalecer o desenvolvimento dos pequenos negócios locais, proporcionando aos empreendedores acesso a um mercado mais amplo, visibilidade e oportunidades de negócio”, afirma França.

A programação conta com a escolha da Garota Açaí, apresentações culturais indígenas, praça de alimentação, feira do empreendedor, palco alternativo e shows nacionais como os cantores Marília Tavares e Vitor Fernandes.