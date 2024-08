Tatuador é condenado a 21 anos de prisão por tentar matar casal no AC

O Conselho de Sentença da 1ª Vara do Tribunal do Juri acatou a denúncia do Ministério Público do Estado do Acre (MPAC) e condenou, por duplo homicídio qualificado, o tatuador Jacson da Costa Cesário, conhecido como Dragon Taigue” (33).

Ele é acusado de tentar matar o casal Osvanildo da Costa (24) e Luana Ramalho. O segundo envolvido, Johnnys Gadelha Paiva (34), deixou de ser julgado, já que foi assassinado a facadas em Várzea Grande (MT) em 21 de setembro do ano passado.

A pena estabelecida pelo Juiz Robson Ribeiro Aleixo é de 21 anos e um mês de reclusão, sendo o réu beneficiado com o direito de responder da sentença em liberdade, já que cumpre pena por outro delito.

Entenda o caso

Na manhã de 1º de setembro de 2018, por volta de 9h, com o intuito de matar Osvanildo Costa, que morava na rua Letônia, no Conjunto Cabreúva, Jackson Costa Cesário e Johnnys Gadelha de Paiva, foram até à casa do mesmo onde tentaram matá-lo a tiros. Tão logo saíram, depararam com Luana Ramalho Matias, companheira da vítima, e também tentaram matá-la. Ela foi baleada em um dos braços.

Com a prisão dos acusados por parte de investigadores da Delegacia de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP), os acusados confessaram que a causa principal da dupla tentativa seria o fato de Osvanildo manter um relacionamento com Luana Ramalho, que seria ex-mulher de Johnnys Gadelha.